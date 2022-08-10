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Silivri’de göle dönen yolda düşen kadına vatandaşlar yardım etti
Silivri’de sağanak yağış nedeniyle göle dönen yolda düşen bir kadına, çevredeki vatandaşlar yardım etti.
Asayiş 10.08.2022, 14:18
Silivri’de sağanak yağış nedeniyle göle dönen yolda düşen bir kadına, çevredeki vatandaşlar yardım etti.
Silivri’de etkili olan kuvvetli sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu. Yollar göle dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Değirmendurağı mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, bu birikintisinin içine düştü. Çevredeki vatandaşlar kadını suların içerisinde kaldırarak karşıya geçmesine yardımcı oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.