banner528

banner549

banner547

Son Dakika
TOKİ son 64 daireyi de satışa sunuyor
TOKİ son 64 daireyi de satışa sunuyor
O ilçelerde denize girmek yasaklandı
O ilçelerde denize girmek yasaklandı
İşsiz sayısı Haziran azaldı
İşsiz sayısı Haziran azaldı
Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması
Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması

Silivri’de göle dönen yolda düşen kadına vatandaşlar yardım etti

Silivri’de sağanak yağış nedeniyle göle dönen yolda düşen bir kadına, çevredeki vatandaşlar yardım etti.

Asayiş 10.08.2022, 14:18
Silivri’de göle dönen yolda düşen kadına vatandaşlar yardım etti

Silivri’de sağanak yağış nedeniyle göle dönen yolda düşen bir kadına, çevredeki vatandaşlar yardım etti.

Silivri’de etkili olan kuvvetli sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu. Yollar göle dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Değirmendurağı mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, bu birikintisinin içine düştü. Çevredeki vatandaşlar kadını suların içerisinde kaldırarak karşıya geçmesine yardımcı oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yorumlar (0)
32°
parçalı az bulutlu