Silivri’de feci olay
5. KATTAKİ EVİN BALKONUNDAN YERE DÜŞEN YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ
Silivri’de bir binanın 5. katında ailesi ile birlikte yaşayan yaşlı adam, balkondan düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.
Olay, saat 14.30 sıralarında Yeni Mahalle Erdemkent Sitesi’nde bulunan bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, binanın 5. katında ailesi ile birlikte yaşayan Günay Yalın (77), balkonda dengesini kaybederek bir anda aşağı düştü. Yaşlı adamın yere düştüğünü göre diğer aparman sakinleri, durumu sağlık ekipleri ve polise haber verdi. 112 ekipleri tarafından kontrol edilen yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın yakınları ise uzun süre gözyaşı döktü. Acılı aileyi diğer apartman sakinleri sakinleştirdi.
Polis ekipleri bina çevresini güvenlik şeridi ile kapatarak, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Yaşlı adamın cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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