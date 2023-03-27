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Silivri’de feci kaza kamerada
Silivri TEM otoyolunda 6 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kameraya yansıdı.
Asayiş 27.03.2023, 17:16
Silivri TEM otoyolunda 6 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kameraya yansıdı.
Silivri TEM Otoyolu Gazitepe mevkiinde kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçerek iki otomobilin üzerine devrilmiş, kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi ise yaralanmıştı. Kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bariyerleri aşarak karşı şeride geçen tır, araçlara çarpıyor.