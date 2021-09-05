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Silivri’de fabrika yangını

Silivri’de bulunan Kale Kayış Fabrikası’nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Aynı fabrikada 2015 yılında da yangın çıkmış, 1 itfaiye eri söndürme çalışmaları sırasında şehit olmuştu.

Asayiş 05.09.2021, 09:44
Silivri’de fabrika yangını

Silivri’de bulunan Kale Kayış Fabrikası’nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Aynı fabrikada 2015 yılında da yangın çıkmış, 1 itfaiye eri söndürme çalışmaları sırasında şehit olmuştu.

Silivri Çanta Mahallesi’nde bulunan Kale Kayış Fabrikası’nda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikada bulunan işçiler ise tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan aynı fabrikada 2015 yılında da yangın çıktığı ve yangın söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye erinin şehit olduğu öğrenildi.

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