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Silivri’de elektronik eşya üreten fabrikada yangın
Silivri Alipaşa mevkiinde bulunan elektronik eşya üreten bir fabrikada yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Asayiş 05.09.2022, 19:47
Silivri Alipaşa mevkiinde bulunan elektronik eşya üreten bir fabrikada yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Silivri Alipaşa mevkiindeki elektronik eşya üreten bir fabrikada saat 19.15 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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