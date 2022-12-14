Silivri’de aracının içinde bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Silivri’de bir kişi park halindeki aracı içinde bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Kaçan saldırgan kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Yeni mahalle 1 Kasım caddesi üzerinde bulunan bir anaokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki aracının içerisinde bulunan Ayhan Ergün (46), yanına gelerek tartışmaya başlayan Murat Ö. isimli 20 yaşındaki bir genç tarafından boğazından bıçaklandı. 20 yaşındaki genç olay yerinden kaçarken olay vatandaşlar tarafından sağlık ve emniyet ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri, Ayhan E.’nin hayatını kaybettiğini belirlerken, genç, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili araştırma başlatıldı.