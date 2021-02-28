Silivri’de 3 katlı iş yerine kumar baskını kamerada

Silivri’de kısıtlama kurallarını hiçe sayarak 3 katlı iş yerinde kumar oynayan 14 kişi suçüstü yakalandı. Şahıslara toplam 64 bin 598 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, dün saat 16.30 sıralarında Silivri Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir işy erinde kumar oynandığı bilgisini aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda kaçmaya çalışanlar yakalanarak kontrol altına alındı. Yapılan aramada salonda büyük yuvarlak bir masa olduğu ve masanın yanındaki sehpada yazboz diye tabir edilen üzerinde çeşitli isim ve rakamlar yazılı kağıt ve kağıda sarılı 750 TL para olduğu, yine bu masa üzerinde kumar oynamakta kullanılan bir deste iskambil kağıdı olduğu görüldü. Ayrıca dolap içerisinde üzerinde rakamlar yazılı bir kağıda sarılı vaziyette 450 TL ve 50 euro bulunurken, şahısların üzerinde de 19 bin TL, 9 bin TL, 7 bin TL gibi yüklü miktarda paralar bulunduğu tespit edildi. Bahsi geçen tüm suç unsurlarına el konulurken, içerde bulunan 14 şahsa 1593 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kanunu’na istinaden 48 bin 566 TL, 5326 Sayılı Kanun’un 34. maddesi gereği 12 şahsa 16 bin 32 TL olmak üzere toplam 64 bin 598 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca iş yeri sorumlusu 2 şahsa “kumar oynatılmasına yer ve imkan sağlamak” suçundan adli işlem yapılırken, iş yeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.