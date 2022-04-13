Silivri Cezaevi’nde hükümlü Ferhan Yılmaz’ın ölümüne ilişkin başsavcılıktan açıklama

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Ferhan Yılmaz isimli hükümlünün cezaevinde gördüğü işkence nedeniyle öldüğü iddialarına ilişkin, yapılan incelemede Yılmaz’ın cansız bedeninde darp cebir, kesici delici alet, ateşli ateşsiz silah yarası, boğma ya da boğulma izine ait bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Silivri Cezaevi’nde hükümlüyken hayatını kaybeden Ferhan Yılmaz’ın işkence gördüğüne ilişkin iddialar hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, “Silivri 5 No’lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olarak barınan Ferhan Yılmaz isimli şahsın ölümü ile ilgili basında yer alan gerçeğe aykırı ve dezenformasyon amaçlı haberler nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Ferhan Yılmaz’ın barındığı Silivri 5 No’lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 9 Nisan 2022 tarihinde rahatsızlandığı ve Silivri Devlet Hastanesi’ne sevk edildikten sonra 10 Nisan 2022 tarihinde yoğun bakımda tedavi edilmekteyken yaşamını yitirdiği olaya ilişkin başsavcılığımızca başlatılan soruşturma neticesinde müteveffanın teşhisi yakını Mehmet Emin Yılmaz’a yaptırıldıktan sonra cumhuriyet savcısı ve doktor bilirkişisi ile yapılan ölü muayenesinde müteveffanın bedeni üzerinde tıbbi müdahale sırasında oluşabilecek semptomlar dışında darp cebir, kesici delici alet, ateşli ateşsiz silah yarası, boğma, boğulma izine ait bulguya rastlanmamış olup, müteveffa kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmiştir. Olay üzerinde tüm şüphelerin aydınlatılabilmesi için kurumdan kamera kayıtları, tanık beyanları dosyaya delil olarak alınmış olup, gönderilecek olan otopsi raporu ve toplanacak tüm sair deliller ile birlikte soruşturma titizlikle yürütülecek ve neticelendirilecektir” denildi.