Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde, yol yapım çalışması yapan silindirin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale karayolunun eski havaalanı mevkiinde meydana geldi. Yol yapımında çalışan Mehmet A., operatörünün ismi öğrenilemeyen geri manevra yapan silindirin altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye giden sağlık ekipleri, Mehmet A.’nın hayatını kaybetiğini tespit etti. İşçinin cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Silindir operatörü ise polislerce gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.