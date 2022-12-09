Zonguldak’ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde polis tarafından gerçekleştirilen ’Silindir’ operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. Göz altına alınan örgüt lideri B.Y.’nin emniyette kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Şüpheli B.Y.’nin tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün geçtiğimiz günlerde 50 ilde 18 ayrı suç örgütüne yönelik gerçekleştirdiği ’Silindir’ operasyonlarından biri de Zonguldak’ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde gerçekleştirildi. 6 Aralık Salı sabahı eş zamanlı olarak Ereğli ve Alaplı ilçelerinde 12 ayrı noktaya yapılan operasyonda B.Y., A.A., Ş.Y., M.B., A.A., F.A., A.A., Ş.B., A.A., G.A. ile birlikte ismi öğrenilemeyen 2 şüpheli ile birlikte toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Devam eden operasyonlarda 8 Aralık günü 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Örgüt liderliğini B.Y.’nin yaptığı operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 9 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1009 adet tabanca fişeği, 147 adet av tüfeği fişeği, 54 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 1 adet kılıç, bir miktar uyuşturucu madde ve kullanım aparatı ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 13 şüpheli bu sabah geniş güvenlik önlemleri altından Kdz. Ereğli Adliyesi’ne getirildi. Örgüt lideri olduğu iddiası ile gözaltına alınan ve Zonguldak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan B.Y. kalp krizi geçirmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İlçedeki özel bir hastanede tedavisi tamamlanan B.Y. ekiplerce adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin adliyedeki sorgusu sürüyor.