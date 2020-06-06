Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
110022
ALTIN
367.137
DOLAR
6.7790
STERLİN
8.5864
EURO
7.6701
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Galatasaray'da testler negatif
Galatasaray'da testler negatif
Hem suçlu hem güçlü!
Hem suçlu hem güçlü!
Sivas'ta asfalt eriten sıcaklık
Sivas'ta asfalt eriten sıcaklık

Silifke’de uyuşturucu kullanan 1 kişi yakalandı

MERSİN'İN SİLİFKE İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ, UYUŞTURUCU MADDE KULLANAN 1 KİŞİYİ YAKALADI.

Silifke’de uyuşturucu kullanan 1 kişi yakalandı

MERSİN'İN SİLİFKE İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ, UYUŞTURUCU MADDE KULLANAN 1 KİŞİYİ YAKALADI.

06 Haziran 2020 Cumartesi 12:28
6 Okunma
Silifke’de uyuşturucu kullanan 1 kişi yakalandı

Mersin’in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu madde kullanan 1 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Atakent Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik yaptığı araştırmada, Atakent Mahallesi Yapraklıkoy mevkinde tatil amaçlı gelen 1 şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulunduğunu öğrendi. Bunun üzerine şahsı yakalayarak, üstünde arama yapan ekipler, 80 gram esrar, 7 çarşaf diye tabir edilen uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi.

Şüpheli şahıs, ifadesi ile kan ve idrar örnekleri alınarak serbest bırakıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Barış Çakan ile ilgili asılsız paylaşımlar yapan 36 kişi hakkında yasal işlem
Barış Çakan ile ilgili asılsız paylaşımlar yapan 36 kişi hakkında yasal işlem
Anne ve kız takla atan araçtan burunları dahi kanamadan çıktı
Anne ve kız takla atan araçtan burunları dahi kanamadan çıktı
Şişli'de motosikletlinin takla attığı feci kaza kamerada
Şişli'de motosikletlinin takla attığı feci kaza kamerada
Hırsızlar bu kez kapıdan değil çatıdan girdi
Hırsızlar bu kez kapıdan değil çatıdan girdi
4 yıldır aranan şüpheli yakalandı
4 yıldır aranan şüpheli yakalandı
Karısının boğazını keserek öldüren katil zanlısı koca: ‘adalete güveniyorum’
Karısının boğazını keserek öldüren katil zanlısı koca: ‘adalete güveniyorum’
Sarıyer Tüneli’nde bir araç henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Tünel girişi trafiğe kapatılırken itfaiye ekipleri araca müdahale ediyor.
Sarıyer Tüneli’nde bir araç henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Tünel girişi trafiğe kapatılırken itfaiye ekipleri araca müdahale ediyor.
Başkent’te silahlı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi
Başkent’te silahlı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi
Araç içerisinde tartıştığı amcasını vurdu
Araç içerisinde tartıştığı amcasını vurdu
Kavşakta otomobiller birbirine girdi: 2 yaralı
Kavşakta otomobiller birbirine girdi: 2 yaralı
Uygulamada ateşi yüksek çıkan genç kız için ambulans çağrıldı
Uygulamada ateşi yüksek çıkan genç kız için ambulans çağrıldı
Maltepe’de platonik aşk dehşeti: 1 ölü, 3 yaralı
Maltepe’de platonik aşk dehşeti: 1 ölü, 3 yaralı
Taksici aracında unutulan 49 bin 500 TL’yi sahibine teslim etti
Taksici aracında unutulan 49 bin 500 TL’yi sahibine teslim etti
Büyükçekmece’de kan donduran olay.. Bebeğini banyoda doğurdu, üçüncü kattan aşağı attı
Büyükçekmece’de kan donduran olay.. Bebeğini banyoda doğurdu, üçüncü kattan aşağı attı
Kayalıklardan düşen öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
Kayalıklardan düşen öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
Yük asansörü kuran nakliyeciye, eşya taşırken elektrik çarptı
Yük asansörü kuran nakliyeciye, eşya taşırken elektrik çarptı
Kontrolsüz şerit değişikliği kazaya neden oldu
Kontrolsüz şerit değişikliği kazaya neden oldu
Batman çayında kaybolan Suriyeli çocuğun cesedine ulaşıldı
Batman çayında kaybolan Suriyeli çocuğun cesedine ulaşıldı
Piyasa değeri 2 milyon TL olan tarihi eser ele geçirildi
Piyasa değeri 2 milyon TL olan tarihi eser ele geçirildi

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim