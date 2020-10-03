Silifke’de sahte içki operasyonu

Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) tarafından düzenlenen operasyonda sahte içki ve üretim ekipmanları ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) tarafından yapılan saha çalışmaları, denetim ve kontrollerde; el yapımı içki üretimi yapan bir şüpheliye ait iş merkezinde 95 litre el yapımı sahte rakı, 17 litre el yapımı sahte viski, 60 litre etil alkol, 1 adet alkol damıtma cihazı, 7 litre anason kit, 3 adet 60 litrelik alkol dinlendirme bidonu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.