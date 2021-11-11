Şili hükümeti, ele geçirilen 13 bin 600 silahı imha etti

Şili hükümeti, operasyonlar sırasında ele geçirilen veya vatandaşlar tarafından gönüllü olarak teslim edilen 13 bin 600 silahı, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera’nın katılım sağladığı bir organizasyonda imha etti.

Şili Hükümeti, operasyonlar sırasında ele geçirilen veya vatandaşlar tarafından gönüllü olarak teslim edilen 13 bin 600 silahı, düzenlenen bir organizasyon ile güvenlik güçlerinin nezaretinde imha etti. İmha edilen silahlar arasında ise, tabancalar, av tüfekleri ve uzun namlulu tüfekler yer alırken, imha öncesi kullanılamaz hale getirildi. Tüfeklerin namlularının kesilmesinin ardından tüm silahlar hidrolik pres ile ezildi. Silahlar son olarak eritilerek imha edildi.

İmha organizasyonuna katılan Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera yaptığı açıklamada, bu organizasyonun suçluların elindeki silah dolaşımını azaltmayı ve vatandaşların güvenliği ile işbirliği yapmayı amaçladığını kaydetti. Pinera, "Organize suç, şiddet, uyuşturucu kaçakçılığı ve terörle mücadele her zaman vardı. Suçu durdurmak için devletin tüm gücünü kullanmalıyız" ifadelerini kullandı. Başkan Pinera, organizasyondan yararlanarak ülkenin güneyinde şiddet olaylarının tırmandığı dönemde, savcılara, yargıçlara ve polislere suçla mücadele çalışmalarını artırma çağrısında bulundu.

Öte yandan Şili hükümeti tarafından 1990 yılından bu yana kesintisiz olarak yürütülen bu prosedür sayesinde resmi rakamlara göre, ülkede 185 binden fazla silah imha edildi.