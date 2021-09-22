banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
iPhone, depresyon ölçecek!
iPhone, depresyon ölçecek!
Kılıçdaroğlu’ndan kalpaklı poz
Kılıçdaroğlu’ndan kalpaklı poz
Veyis Ateş'ten aylar sonra açıklama
Veyis Ateş'ten aylar sonra açıklama
Hastasından para alırken yakalanan Prof. tutuklandı!
Hastasından para alırken yakalanan Prof. tutuklandı!

Şile’de yangını görüntülemeye çalışan basın mensuplarına saldırdılar

Şile’de elektrik malzemelerinin üretildiği fabrikada çıkan yangını görüntülemek isteyen basın mensupları, fabrika yetkilileri ve çalışanları tarafından saldırıya uğradı. Gazeteciler, fabrika yetkilileri ve çalışanları tarafından darp edilmek istendi.

Asayiş 22.09.2021, 15:30
Şile’de yangını görüntülemeye çalışan basın mensuplarına saldırdılar

Şile’de elektrik malzemelerinin üretildiği fabrikada çıkan yangını görüntülemek isteyen basın mensupları, fabrika yetkilileri ve çalışanları tarafından saldırıya uğradı. Gazeteciler, fabrika yetkilileri ve çalışanları tarafından darp edilmek istendi.

Şile’de 13.30 sularında elektrik malzemelerinin üretildiği fabrikada yangın çıktı. Yangını yakından takip etmek için olay yerinde bulunan basın mensupları, iddiaya göre fabrika yetkilileri ve fabrika çalışanları tarafından saldırıya uğradı. Şahıslar gazetecileri darp etmeye çalışıp tehditlerde bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 5 13
3. Altay 6 12
4. Karagümrük 6 11
5. Konyaspor 5 11
6. Hatayspor 5 10
7. Fenerbahçe 5 10
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Sivasspor 6 6
12. Adana Demirspor 6 6
13. Malatyaspor 6 6
14. Göztepe 5 5
15. Gaziantep FK 5 5
16. Kasımpaşa 5 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 6 14
2. Real Madrid 5 13
3. Valencia 5 10
4. Rayo Vallecano 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Athletic Bilbao 6 9
7. Sevilla 4 8
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 5 8
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 6 4
16. Celta de Vigo 6 4
17. Espanyol 5 3
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 4 0