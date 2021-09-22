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Şile’de yanan fabrikada oluşan tahribat gözler önüne serildi

İstanbul Şile’de elektrik malzemelerinin üretildiği fabrikada çıkan yangın, çok sayıda itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Büyük çapta maddi hasara neden olan yangının fabrikada bıraktığı tahribat, fabrika içerisinden ve havadan görüntülendi.

Asayiş 22.09.2021, 15:55
Şile’de yanan fabrikada oluşan tahribat gözler önüne serildi

İstanbul Şile’de elektrik malzemelerinin üretildiği fabrikada çıkan yangın, çok sayıda itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Büyük çapta maddi hasara neden olan yangının fabrikada bıraktığı tahribat, fabrika içerisinden ve havadan görüntülendi.

Şile’de elektrik malzemelerinin üretildiği fabrikada çıkan yangın, çok sayıda itfaiyenin ve yangın söndürme helikopterinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının fabrikada büyük çapta maddi hasara neden olduğu gözlendi. Fabrikanın içi adeta tamamen küle döndü. Yanan fabrikanın kül olduğu, iş makineleri ve malzemelerin tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Yangının fabrikada bıraktığı tahribat fabrika içerisinden ve havadan kaydedilen görüntülere yansıdı.

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