Şile’de kaçak yapıların yıkılmasına ilişkin Belediye Başkanı Ocaklı’dan açıklama
ŞİLE’DE HAZİNE TAŞINMAZLARI ÜZERİNDE YER ALAN KANUNA AYKIRI OLDUĞU TESPİT EDİLEN YAPILAR İŞ MAKİNELERİYLE YIKILDI. ŞİLE BELEDİYE BAŞKANI İLHAN OCAKLI, OLAYLA İLGİLİ YAPTIĞI AÇIKLAMADA, “GEREK ORMAN ARAZİLERİNDE, GEREK HAZİNE ARAZİLERİNDE, GEREK ŞAHSA AİT İMARA AYKIRI YAPILMIŞ YAPILARIN YIKIMINI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ” DEDİ. ÖTE YANDAN KAÇAK YAPILARIN YIKIMI DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.
Şile’de hazine taşınmazları üzerinde yer alan kanuna aykırı olduğu tespit edilen yapılar iş makineleriyle yıkıldı. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Gerek orman arazilerinde, gerek hazine arazilerinde, gerek şahsa ait imara aykırı yapılmış yapıların yıkımını gerçekleştiriyoruz” dedi. Öte yandan kaçak yapıların yıkımı drone ile havadan görüntülendi.
Şile’de yapı kayıt belgeleri iptal edilen kaçak yapılar belediye ekiplerince iş makineleriyle yıkıldı. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı da yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.
Kaçak yapıların yıkımı hakkında konuşan Başkan İlhan Ocaklı, “Devletin tasarrufu altında bulunan orman arazileri hazine arazileri, ve şahsa ait imara aykırı yapı kayıt belgeleri iptal edilen yapıların bugün yıkımını gerçekleştiriyoruz. Şile’de bu tür yapılara izin verilmeyeceğinin altını çiziyoruz. Şile’yi doğasıyla güzelliğiyle bütün zenginlikleriyle anılmasını arzu ediyoruz. Burada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, yapı kayıt belgeleri iptal edilmiş, idari tahkikatları yapılmış yapıların yıkımına başladık. Yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iptalleri bize veriyor. Onlar verdikçe bize geçen yapı kayıt belgeleri iptal edilmiş kaçak yapıları yıkımını gerçekleştiriyoruz. Gerek orman arazilerinde gerek hazine arazilerinde gerek şahsa ait imara aykırı yapılmış yapıların yıkımını gerçekleştiriyoruz” dedi.
Şile’de kaçak yapıların yıkım çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.
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