Şile’de el freni çekilmeyen otomobil denize düştü

Şile’de sahibinin el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil denize düştü. Denizin yüzeyindeki otomobil, vinçle yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Şile’de liman mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil denize düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, dalgıçlar ise denize düşen otomobilin içerisinde birinin olup olmadığını kontrol etti. İçerisinde kimsenin olmadığı otomobil vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.