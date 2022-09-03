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Şile’de denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
Şile’de dün girdiği denizde boğulan 2 arkadaştan biri olan gencin cesedine ulaşıldı.
Asayiş 03.09.2022, 15:29
Şile’de dün girdiği denizde boğulan 2 arkadaştan biri olan gencin cesedine ulaşıldı.
Şile’de İmrenli plajında dün sabah saatlerinde yaşanan olayda, 22 yaşındaki Deniz Baran Çicek ile 24 yaşındaki Beytullah Can Arslan, sabah saatlerinde yüzmek için denize girdi. Denizde dalgalara kapılarak gözden kaybolan şahısları fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen can kurtarma ve dalgıç ekiplerinin denizde yaptıkları arama kurtarma çalışmaları sırasında, denizde boğulan Beytullah Can Arslan’ın cansız bedeni sahildeki kayalıklarda bulundu.
Deniz Baran Çiçek’in de cansız bedeni bugün yapılan arama çalışmaları sırasında denizin açıklıklarında bulundu. Gencin cansız bedeni Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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