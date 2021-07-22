Şile’de dalgalara kapılan 3 kişiden 1’inin cansız bedenine ulaşıldı

Şile Ayazma Plajı’nda denize giren 3 kişi dalgalara kapılarak kayboldu. Kaybolan 3 kişiden 1’nin cesedine ulaşılırken, 2 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan, havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle Şile’de denize girmek yasaklandı.

Şile Ayazma Plajı’nda sabah saatlerinde denize giren 3 kişi dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaybolan 3 kişiden 1’nin cesedine ulaşıldı. Suriyeli olduğu öğrenilen kişi morga kaldırılırken, 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle Şile Kaymakamlığı tarafından ilçe sınırları içerisinde denize girmek yasaklandı.