banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Görevden almalar ve Atamalar Resmi Gazete’de
Görevden almalar ve Atamalar Resmi Gazete’de
Özel Çocuklar mest etti
Özel Çocuklar mest etti
Ukraynalı Energoatom, Moldova’ya elektrik tedarik edecek
Ukraynalı Energoatom, Moldova’ya elektrik tedarik edecek
Net döviz pozisyonu açığı Mart’ta azaldı
Net döviz pozisyonu açığı Mart’ta azaldı

Şile’de can pazarı: Boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişi kurtarıldı

Şile’de denize giren ve boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişi, cankurtaranlar tarafından kurtarılarak karaya çıkartıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 04.06.2022, 14:48
Şile’de can pazarı: Boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişi kurtarıldı

Şile’de denize giren ve boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişi, cankurtaranlar tarafından kurtarılarak karaya çıkartıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şile’de Akçakese bölgesinde yüzmek için denize giren 4 vatandaş boğulma tehlikesi yaşadı. Olay yerine gelen İBB’ye bağlı cankurtaranlar, denizde boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişiyi kurtardı. Kurtarılan vatandaşlar cankurtaranlar tarafından karaya çıkartıldı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

(CGK-

Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu