Şile’de can pazarı: Boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişi kurtarıldı

Şile’de denize giren ve boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişi, cankurtaranlar tarafından kurtarılarak karaya çıkartıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şile’de Akçakese bölgesinde yüzmek için denize giren 4 vatandaş boğulma tehlikesi yaşadı. Olay yerine gelen İBB’ye bağlı cankurtaranlar, denizde boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişiyi kurtardı. Kurtarılan vatandaşlar cankurtaranlar tarafından karaya çıkartıldı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

(CGK-