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Şile’de alevlere teslim olan restoran havadan görüntülendi

Şile’de bir restoranın bacasında başlayan yangın tüm iş yerini sardı. Çevredeki ağaçların da yandığı yangın nedeniyle yoğun duman gökyüzünü kapladı. Yanan restoran havadan görüntülendi.

Asayiş 19.06.2021, 09:10
Şile’de alevlere teslim olan restoran havadan görüntülendi

Şile’de bir restoranın bacasında başlayan yangın tüm iş yerini sardı. Çevredeki ağaçların da yandığı yangın nedeniyle yoğun duman gökyüzünü kapladı. Yanan restoran havadan görüntülendi.

Şile Sofular mevkisinde bulunan bir restoranda saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Bacadan çıktığı değerlendirilen yangın kısa sürede tüm restoranı sardı. Alevlerin sirayet etmesiyle restoran çevresindeki bazı ağaçlar da yanarak zarar gördü. Alevlerin sardığı restoran adeta harabeye döndü. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken yangın nedeniyle gökyüzünü yoğun duman kapladı.

Şile’de yanan restoran drone ile havadan görüntülendi.
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