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Şile’de alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi

Şile’de elektrik malzemesi üretimi yapılan bir fabrika alevlere teslim oldu. 17 itfaiye aracı, 62 itfaiye eri ve havadan yangın söndürme helikopterinin çabaları ile yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Öte yandan alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi.

Asayiş 22.09.2021, 15:04
Şile’de alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi

Şile’de elektrik malzemesi üretimi yapılan bir fabrika alevlere teslim oldu. 17 itfaiye aracı, 62 itfaiye eri ve havadan yangın söndürme helikopterinin çabaları ile yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Öte yandan alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi.

Şile’de Avcı Koru Mahallesinde bulunan elektrik malzemesi üretimi yapılan bir fabrikada 13.30 sularında yangın çıktı. Fabrikanın depo kısmında başlayan yangın kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Gökyüzüne yayılan dumanlar çevre ilçelerden de görüldü. Yangın bölgesine birçok polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikadaki yangının söndürülmesi için ekipler seferber oldu. Yangına 17 itfaiye aracı, 62 itfaiye eri ve havadan yangın söndürme helikopteri de müdahale ediyor.

Öte yandan alevlere telsim olan fabrika drone ile havadan görüntülendi.

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