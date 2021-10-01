Şile Tapu Müdürlüğü’nde rüşvet soruşturmasında 74 gözaltı

Şile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şile Tapu Müdürlüğü’nde rüşvet iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltına kararı verilen 87 şüpheliden 74’ü yakalanarak gözaltına alındı.

Şile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şile Tapu Müdürlüğü’nde rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 87 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 1 Ekim sabahı saat 06.00 sıralarında Şile merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerin adres ve iş yerlerinde arama yapıldı. Operasyonda şüphelilerden 74’ü yakalanarak Şile Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Şile Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmesi beklenirken, henüz yakalanamayan 13 şüpheli hakkında ise yakalama emri çıkarılacağı öğrenildi. Şüphelilerden bazılarının evlerinde ele geçirilen zarf içerisindeki banknot paralara da el konuldu.

Müdür ve yardımcısı da şüpheliler arasında

Hakkında gözaltı kararı verilen 87 şüpheli arasında Şile Tapu Müdürlüğü’nde görevli 1 tapu müdürü, 1 tapu müdür yardımcısı, 11 memur, 3 Şile mahalle muhtarı ve 71 sivil şahsın bulunduğu öğrenildi. Şile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 aydır devam eden soruşturmada, Tapu Müdürlüğü’nde çalışan şüphelilerin telefon görüşmeleri ve teknik takibi sonucu tapu işlemlerinin yapılması ve hızlandırılması karşılığında maddi menfaat temin ettikleri tespit edilmişti.