Şile otoyolunda motosikletli, hafriyat kamyonunun altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Şile Otoyolunda seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü hafriyat kamyonunun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Motosiklet sürücüsünün üzerine kamyonunu süren şoför daha sonra araç camından sigara paketi fırlatarak küfür etti. O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Şile Otoyolu Şile istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şile Otoyolunda seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü arkasından gelmekte olan hafriyat kamyonunun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Motosiklet sürücüsü, hızla şerit değiştirerek üstüne gelen kamyonu görünce panikle manevra yaptı. Motosiklet sürücüsü kamyona korna çalarak uyarıda bulununca, kamyon şoförü ise kendisine küfür ederek sigara paketi fırlattı. O anlar kask kamerasına yansıdı.