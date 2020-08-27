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Silaj makinesine bacağını kaptırdı
OSMAN KANLI AYAĞI MAKİNEYA SIKIŞMIŞ HALDE AMBULANSA ALINIRKEN
Asayiş 27.08.2020, 14:25
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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir demirci ustası, tamir etmeye çalıştığı silaj makinesine bacağını kaptırdı.
Kurtuluş Mahallesi çevre yolu üzerinde tarım aletleri tamiri yapan demirci ustası, evli ve 4 çocuk babası Osman Kanlı (44), öğlen saatlerinde iş yerine getirilen arızalı silaj makinesini tamir ederken bacağını makineye kaptırdı. Olay yerine hemen itfaiye ve ambulans çağrıldı. İtfaiye ekipleri ve sağlık personelleri Kanlı’nın bacağını bir türlü makineden kurtaramadılar. İtfaiye ekipleri makinenin bir kısmını keserek kalan diğer parça ile birlikte Kanlı’yı olay yerine çağrılan ambulans ile Düziçi Devlet Hastanesine kaldırdılar. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kanlı, Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi.
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