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Silaj makinasına kolu sıkıştı, imdadına itfaiye ekibi yetişti
ZONGULDAK'IN ÇAYCUMA İLÇESİNDE KOLUNU SİLAJ MAKİNASINA KAPTIRAN VATANDAŞIN İMDADINA AFAD VE İTFAİYE EKİPLERİ YETİŞTİ.
Asayiş 01.09.2020, 01:03
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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde kolunu silaj makinasına kaptıran vatandaşın imdadına itfaiye ekipleri ve AFAD yetişti.
Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesi Madenler köyü Akkaşoğlu mahallesinde yaşayan Ömer Akkaş isimli vatandaş tarlada çalıştığı sırada kolunu silaj makinasına kaptırdı. Olay anında tarlada bulunan yakınları 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Silaj makinasına kolu sıkışan Akkaş ’ın durumu için Çaycuma İtfaiyesi ve AFAD’dan yardım istendi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler tarafından Ömer Akkaş’ın kolu kurtarıldı. Ardından sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılarak Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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