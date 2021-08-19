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Silahlı yaralamaya gözaltı

Samsun’da bir kişiyi iş yerinde tabancayla yaraladığı iddia edilen şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.

Asayiş 19.08.2021, 16:31
Silahlı yaralamaya gözaltı

Samsun’da bir kişiyi iş yerinde tabancayla yaraladığı iddia edilen şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikinci el eşya alım satım işi yapan H.F. ile E.G. arasında ticari anlaşmazlık yüzünden tartışma çıktı. H.F. tabancayla ateş açarak E.G.’yi yaraladı. Yaralı şahıs 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. H.F. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polisteki sorgusu tamamlanan H.F. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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