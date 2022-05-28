Silahlı yaralama şüphesi kadına elektronik kelepçe

Samsun’da tüfekle bir kişiyi yaralayan kadın çıkarıldığı mahkemece elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K.(35) adlı kadın tüfekle ateş açtığı M.K.’yi (38) yaraladı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.K. tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. F.K. adlı kadın ise polis tarafından gözaltına alındı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 2 çocuk annesi F.K.’nin, "Daha önce K.K.’nin yanında çalışıyordum. İki kez bana tecavüz etti. Kimseye söyleyemedim. Bana bu dönemde tüfek teslim etmişti. Kendisinin tüfeğini vermek için yanına gittiğimde bana küfür edip yatağın altından silah çekmesi üzerine korkarak elimdeki tüfeğin tetiğine bastım. Tüfek iki kez ateş almış olabilir. Amacım yaralamak değildi" dediği öğrenildi.

F.K.’nin avukatı Cihan Şahin ise "Müvekkilim daha önce iki kez silah zoruyla tecavüze uğradığını beyan etmiştir. Toplum gerçekleri dikkate alındığında çocuk sahibi müvekkilim yaşadıklarını adli makamlara intikal ettirememesi son derece normaldir. Olay yerine silahı teslim etmeye gittiğinde tekrar tecavüze maruz bırakılacağı korkusuyla hareket etmiştir. Deliller büyük ölçüde toplanmıştır. Tutuklanmanın ölçülü olmayacağı kanaatindeyim. Bu sebeple müvekkilimin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını, aksi kanat halinde ise adli kontrol hükümlerinin uygulanarak serbest bırakılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Mahkeme, F.K.’nin ayağına elektronik kelepçe takılmak suretiyle konutunu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verdi.