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"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve Edirne’ye giderken yakalanan HDP’li Semra Güzel, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve Edirne’ye giderken yakalanan HDP’li Semra Güzel, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve Edirne’ye giderken yakalanan HDP’li Semra Güzel, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Asayiş 03.09.2022, 22:36
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve Edirne’ye giderken yakalanan HDP’li Semra Güzel, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
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