Son Dakika
Ukrayna Devet Başkanı VladimirZelenskiy, NATO’ya sert bir tepki göstererek, "İttifakın bugün yapabileceği tek şey, Ukrayna’ya 50 ton dizel akaryakıt yakıt tedarik etmek! Muhtemelen Budapeşte Memorandumu’nu yakalım ki daha iyi yansın diye" ifadel
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "Yeni saldırıların ve kayıpların kaçınılmaz olduğunu bilen NATO, bilinçli bir kararla Ukrayna’nın hava sahasını kapatmama kararı aldı. Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek!" dedi.
Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan aranan şahıs yakalandı
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan aranan şahıs göçer çadırlarında yakaladı.
Asayiş 05.03.2022, 00:18
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan aranan şahıs göçer çadırlarında yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, Şırnak’ın İdil ilçesinde bulunan Yalaz köyünde bulunan M.S.K. isimli şahsın Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan arandığının tespit edilmesi üzerine operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda göçer çadırlarında yakalanan M.S.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.