Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan aranan şahıs yakalandı

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan aranan şahıs göçer çadırlarında yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, Şırnak’ın İdil ilçesinde bulunan Yalaz köyünde bulunan M.S.K. isimli şahsın Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan arandığının tespit edilmesi üzerine operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda göçer çadırlarında yakalanan M.S.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.