banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bireysel kredilere getirilecek sınırlamalar neler?
Bireysel kredilere getirilecek sınırlamalar neler?
Pandemide servetini 6'ya katladı
Pandemide servetini 6'ya katladı
Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu
Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu
Türkiye'ye Afgan göçü artacak mı?
Türkiye'ye Afgan göçü artacak mı?

Silahlı tehdit suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde silahlı tehdit suçundan hakkında 4 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Asayiş 28.08.2021, 12:02
Silahlı tehdit suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde silahlı tehdit suçundan hakkında 4 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı silahlı tehdit suçundan hakkında 4 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.M. isimli şahsın Kadirli ilçesinde olduğunu bilgisini aldı. Yapılan fiziki takibin ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahsın saklandığı adrese operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan F.M. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yorumlar (0)
31°
açık