Silahlı soyguncu dehşetini yaşayan market çalışanı konuştu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde elinde tabanca ile girdiği bir markette kasadaki paraları isteyen soyguncu silahını peş peşe ateşlemişti. Şans eseri kurşunların isabet etmesinden kurtulan market çalışanı Nusret Kırpık, yaşadığı o anları anlattı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli Yeni Mahalle’de bulunan bir market şubesine akşam saatlerinde elinde tabanca, yüzü görünmeyecek şekilde poşu ile kapalı olan bir kişi içeri girerek, o esnada kasada oturan market çalışanına "paraları ver" diye bağırdı. O şokla oturduğu yerden dahi kalkamayan ve herhangi bir tepki veremeyen market çalışanına doğru soyguncu, tabancasını ateşledi. Tekrar tetiğe basan soyguncunun silahı tutukluk yapınca marketten hızla çıkarak koşar adım olay yerinden uzaklaştı. Girdiği şoktan çıkan market çalışanı ise durumu polise bildirdi. Yaşanan tüm bu anlar markette ve sokakta bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis silahlı soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı soygun akşamını anlatan market çalışanı Nusret Kırpık, "Ben akşam otururken peçeli biri girdi içeri, para ver dedi. Elinde silah vardı ben de ’ne parası’ dedim zaten o esnada direkt ateş etti. Ben de ayağa kalkıp diğer tarafa kaçtım. Sonra tekrar ateş etmek istedi silahı tutukluk yaptı. Ben de arkasından koştum. Sonra tekrar dönüp bir el daha ateş etti. Ben bu saldırganın bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.