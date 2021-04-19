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Silahlı saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Samsun’da bir kişinin tüfekle yaralanması olayıyla ilgili aranan şahıs gözaltına alındı.

Asayiş 19.04.2021, 15:44
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Silahlı saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Samsun’da bir kişinin tüfekle yaralanması olayıyla ilgili aranan şahıs gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde 12 Nisan gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki araca pompalı tüfekle açılan ateş sonucu M.Ş. hafif şekilde yaralandı. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen M.K. ile yanında bulunanlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri M.K.’nin yanında olduğu ileri sürülen E.Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan E.Ö. bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.
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