banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Benzine büyük indirim geliyor
Benzine büyük indirim geliyor
Balıkçıların dostu caretta carettalar döndü, bu kez kat kat fazla
Balıkçıların dostu caretta carettalar döndü, bu kez kat kat fazla
Saniyede 140 litre su tüketiliyor
Saniyede 140 litre su tüketiliyor
AB, 13,8 milyar euroluk Rus varlığını dondurdu
AB, 13,8 milyar euroluk Rus varlığını dondurdu

Silahlı saldırıya uğrayan ŞUTSO temsilcisi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Temsilcisi Ömer Basmacı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Asayiş 13.07.2022, 14:13
Silahlı saldırıya uğrayan ŞUTSO temsilcisi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Temsilcisi Ömer Basmacı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, 28 Haziran’da Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yaşandı. İlçede kuyumculuk yapan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Viranşehir Temsilcisi Ömer Yazmacı, iş çıkışı aracına düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı. Ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Şanlıurfa merkeze, oradan da Gaziantep’teki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Yazmacı, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu