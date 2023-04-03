Silahlı saldırıya uğrayan şahıs öldü

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sokakta silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir ilçesine bağlı Azadi Mahallesi’nde Abdulkadir Atçı, sokakta yürürken kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Atçı’nın cesedi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlatıldı.