banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Rusya, Ukrayna'da tarihi manastırı bombaladı
Rusya, Ukrayna'da tarihi manastırı bombaladı
Esenyurt’ta yabancı uyruklu denetiminde ilginç olay
Esenyurt’ta yabancı uyruklu denetiminde ilginç olay
Fransa Açık kadınlarda zafer Iga Swiatek’in
Fransa Açık kadınlarda zafer Iga Swiatek’in
Görevden almalar ve Atamalar Resmi Gazete’de
Görevden almalar ve Atamalar Resmi Gazete’de

Silahlı saldırıya uğrayan pazarcı hastanelik oldu

Samsun’da pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan patates soğan satan genç hastanelik oldu.

Asayiş 04.06.2022, 23:26
Silahlı saldırıya uğrayan pazarcı hastanelik oldu

Samsun’da pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan patates soğan satan genç hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’ndeki haftalık kurulan semt pazarından saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, patates soğan satan E.K.(28) pazarda plastik ürünler satan şahsın oğlu Y.E.Ç.’nin pompalı tüfekli silahlı saldırısına uğradı. Sağ bacağından vurularak yaralanan E.K. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi alına alındı. Silahlı saldırı olayına karışan Y.E.Ç. ise kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
19°
açık