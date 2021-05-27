Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adıyaman’da, yolda yürüdüğü esnada silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Bağpınar Köyü yolunda yürüyen Sait D. (61), isimli kişi kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Pompalı av tüfeğinden çıkan saçmaların bacağına ve ayağına isabet ettiği Sait D., yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Sait D’yi silahla vuran kimliği belirsiz şahsın yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.