banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar ne olacak sorusu yanıt arıyor?
Dolar ne olacak sorusu yanıt arıyor?
Aşı olmak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı!
Aşı olmak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Kripto piyasasının toplam değeri rekor kırdı
Kripto piyasasının toplam değeri rekor kırdı

Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Adana’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Asayiş 02.04.2021, 22:46
2
Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Adana’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi 17102 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Ö.B. sokak üzerinde Ö.F.H.’nin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Ö.B. hastaneye kaldırıldı. Ö.B.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken polis ekiplerinin şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.
Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu