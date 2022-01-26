Silahlı saldırıya uğrayan emlakçı taburcu olduktan 1 hafta sonra öldü

Samsun’da evinin silahlı saldırıda eşi ölen kendisi de ağır yaralanan emlakçı, hastaneden taburcu olduktan 1 hafta sonra hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kapaklı Mahallesi’nde 26 Eylül 2021 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emlakçı Yusuf Taflan (65) evinin önünde akrabaları arasındaki arazi anlaşmazlığı yüzünden silahlı saldırıya uğradı. Yusuf Taflan ve 2 çocuk annesi eşi Fatma Özenç (59) tüfek ve tabancayla açılan ateş sonucu çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Fatma Özenç hayatını kaybederken, Yusuf Taflan ise hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili gözaltına alınan Bahadır T. (23) ve babası Aydın T. (42) çıkarıldıkları mahkeme tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altında bulunan emlakçı Yusuf Taflan yaklaşık bir hafta önce hastaneden taburcu oldu ve Tekkeköy ilçesinde bulunan özel bir bakım evine yerleştirildi. Yusuf Taflan bugün bakımevinde hayatını kaybetti. Yusuf Taflan’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.

Yusuf Taflan ile eşi Fatma Özenç’in resmi olarak boşandıkları ancak birlikte yaşamaya devam ettikleri öğrenildi.