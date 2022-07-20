Silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede öldü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iddiaya göre arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada silahlı saldırıya uğrayan 3 kişiden biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Alacabük köyü Kapançatı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, E.A. isimli şahıs aralarında arazi anlaşmazlığından dolayı husumet bulunan Eyüp D. (60) Ziya Dilbaz (50) ve İstanbul’da polis memuru olduğu öğrenilen Hüseyin D.’ye tüfekle ateş açarak yaraladı. Silahlı saldırganın tüfeğinden çıkan üç kurşunun isabet ettiği Ziya Dilbaz ağır yaralanırken diğer iki kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Sağlık görevlileri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Kdz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Ziya Dilbaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri silahlı saldırganı gözaltına alırken, olay yerinde geniş çaplı inceleme yapıp delil topladı.

Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.