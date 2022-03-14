Silahlı saldırıda yaralanan genç hastaneden kaçmak istedi

Samsun’da silahlı saldırıda yaralanan 17 yaşındaki genç hastaneden kaçmak isterken polis tarafından yakalandı ve tedavi altına alındı.

Olay, Samsun İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Aysu Sokak’ta akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki P.P. sol bacağının 2 yerinden yaralandı. Yaralı şahıs 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kimliği belirsiz silahlı saldırgan kaçtı.

Hastanede tedavi altına alınan P.P. acil servisten kaçmak istedi. Yattığı sedyeden kalkan P.P.’yi tedavi olması için polis ekipleri ikna etmeye çalışırken yaralı genç aniden fırlayarak koşmaya başladı. Polisin müdahalesi sonucu hastaneden kaçması engellenen P.P. tedavi altına alındı.

P.P.’nin 13 Ocak tarihinde de Kadıköy Mahallesi Orhan Gencebay Caddesi’ndeki berber dükkanında da silahlı saldırıya uğradığı ve sağ dizinden yaralandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.