Silahlı saldırıda ilginç detay, kimisi kaçtı, kimisi kılını bile kıpırdatmadı

Sultangazi’de arabayla gelen bir kişi kaldırımda bekleyen şahıslara kurşun yağdırarak olay yerinden kaçtı. Saldırı anında yolun bir tarafı can derdine düşerken, diğer tarafında bulunan vatandaşlar ise kılını bile kıpırdatmadan izledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 16.45 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Yusuf E. Kaldırımda arkadaşlarıyla birlikte sohbet ettiği sırada araçla gelen A.Y. ve M.Y., isimli şahıslar araç içiresinden tabanca ile ateş etmeye başladı. Bu sırada kaldırımda bulunan Yusuf E. bacağından vurulurken, yanında bulunan arkadaşları sağa sola kaçıştı. Saldırganlar ise aynı araçla kaçarak kayıplara karıştı.

Yolun bir tarafı can derdine düştü, diğer tarafı kılını bile kıpırdatmadı

Saldırı sırasında kurşunların hedefi haline gelen taraflar ara sokaklara girerek canını kurtarmaya çalışırken, yolun karşı tarafından bulunanlar ise kılını bile kıpırdatmadı. Yolun diğer tarafında bulunan şahıslardan bir tanesi olay sırasında elini cebinden bile çıkartmazken, biri de kucağında bulunan çocuğunu bile sakınmadan olayı izledi.

Saldırganlar kısa sürede yakalandı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Yusuf E. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde A.Y. ve M.Y. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Silahlı saldırı anı ve pes dedirten sakinlik kameraya yansıdı

Sultangazi’de yaşanan silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, araçla gelen şahsın kurşun yağdırarak kaçtığı, kurşunların hedefi olan şahısların kaçışırken, yolun karşı tarafında bulunanların ise kılını bile kıpırdatmadan olayı izlediği görülüyor.