Silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretim görevlisi Çaprak defnedildi

Ankara’da tartıştığı arkadaşı tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Güven Çaprak için cenaze namazı kılındı.

Olay önceki gece saat 04.00 sıralarında Çankaya’daki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Güven Çaprak ile iş insanı arkadaşı Polat A. arasında küfürlü konuşma sebebinden dolayı kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Polat A., belindeki ruhsatlı tabancayı çıkarıp Çaprak’ın başına bir el ateş etti. Çaprak, olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan şahıs ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Gözyaşları arasında son yolcuğuna uğurlandı

Çaprak için Polatlı Çarşı Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Gözyaşları arasında son yolcuğuna uğurlanan Çaprak’ın cenazesinde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden Levent Gök, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ile Çaprak’ın ailesi ve yakınları yer aldı. Namazın ardından Çaprak’ın naaşı gözyaşları arasında defnedilmek üzere Polatlı Mezarlığına götürüldü.