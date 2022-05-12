Silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı, hastanede hayatını kaybetti

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde silahlı saldırı neticesinde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 31 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Konuya ilişkin gözaltına 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi’nde 8 Mayıs Pazar günü gece saatlerinde evinin önünde M.A.’nın silahlı saldırısı neticesinde Samet Tarakçı (31) ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında Tarakçı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada 3 gün tedavi altında kalan Tarakçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheli M.A. ve şüphelinin ifadesi doğrultusunda azmettirici olduğu belirlenen A.K.’yi yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.