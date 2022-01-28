Silahlı saldırı sonucu öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Bakırköy’de önceki gece uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktay Kulübü eski yönetim kurulu üyesi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu bugün memleketi Rize’nin Fındıklı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Dün gece İstanbul’dan Rize’nin Fındıklı ilçesine getirilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi Fındıklı Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze namazının kılınacağı ilçe merkezindeki Merkez Camii’ne getirildi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cami avlusundaki tabutunun başında eşi ünlü sunucu Ece Erken, babası Akif ve annesi Hacer Mahmutyazıcıoğlu uzun süre gözyaşı döktü. Cenazeye Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşinin de katıldığı görüldü. Beşiktaş Kulübü eski Başkanı Fikret Orman ile yakınları da katılırken, ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Mahmutyazıcıoğlu, Hürriyet mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Öte yandan cenazeye avukatlığını yaptığı Alaattin Çakıcı’nın yanı sıra Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nurçebi ile işadamı Ali Ağaoğlu’nun çelenk gönderdiği gözlendi.