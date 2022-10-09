Silahlı saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 1 kişiyi yaralayan silahlı saldırgan polis tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay İstasyon Mahallesi kapalı pazar yerinde meydana geldi. Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine ekipler harekete geçti. F.A. silahına sarılıp U.G. isimli şahsı vurarak olay yerinden kaçtı. Ekipler tarafından failin tespiti için yapılan çalışmalarda olayda kullandığı tabanca ile zanlı kıskıvrak yakalandı. Hastaneye kaldırılan U.G.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin devam ettiği belirtildi. Gözaltına alınan F.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanıp cezaevine gönderildi.