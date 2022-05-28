Silahlı şahıs tarafından rehin alınan kadını polis kurtardı

Bursa’da bir oteldeki kadını başına silah dayayıp rehin alan şahsı polis tarafından vurulup etkisiz hale getirildi. Polis tarafından kurtarılan rehine kadın şoka girerken silahlı saldırgan tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saat 18:20 sıralarında Merkez Osmangazi ilçesi, Hacıilyas Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Sakarya Mahallesindeki bir otelde kaldığı iddia edilen B.A. isimli bayanı otele gidip başına silah dayayak rehin alan çok sayıda suçtan sabıkalı R.A. dışarıya çıkardığı kadın ile birlikte Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde yürümeye başladı.

Kadının çığlıkları üzerine vatandaşlar polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede çok sayıda resmi ve sivil polis intikal etti. Polisler uzun süre elinde silahla tehditler savuran R.A.’yı ikna etmeye çalıştı. B.A.’nin başına dayadığı silahı biran kendi başına çeviren R.A. polis ekipleri tarafından vurulup etkisiz hale getirildi. R.A. nın elinden polis tarafından kurtarılan B.A.ise olayın şoku ile çığlık atarak ağladı. Çevrede güvenlik şeridi çeken polis ekipleri vatandaşları olay yerinden uzaklaştırırken olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı R.A.’nın ilk müdahalesini olay yerinde yapıp hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.