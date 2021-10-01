banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Tepki çeken karar: Ezgi Mola’ya Musa Orhan için para cezası
Tepki çeken karar: Ezgi Mola’ya Musa Orhan için para cezası
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!

Silahlı kuyumcu soygunu kamerada

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir kuyumcunun silahlı soyguna uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 01.10.2021, 16:43
Silahlı kuyumcu soygunu kamerada

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir kuyumcunun silahlı soyguna uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi’ndeki bir kuyumcuda yaşandı. Cuma namazı saatinde motosikletle gelen maskeli 2 kişiden biri, iş yeri sahibini silahla tehdit etti. Maskeli soyguncu, kuyumcuya girmeye çalışan bir kadını da tehdit ederek içeriye aldı ve dışarı çıkmamasını sağladı. Silahla iş yeri sahibi Ahmet Ekinci’yi tehdit etmeye devam eden soyguncu, poşete koyduğu bir miktar altını alıp kendisini motosikletle bekleyen diğer şüpheliyle kaçtı. Kuyumcu Ekinci, motosikletle kaçan soyguncuları yakalamak için dışarı çıkıp bağırmaya başladı. Sesleri duyan çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı. Soygun anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P