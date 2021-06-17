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Silahlı kavgaya karışan 3 kişi tutuklandı

Bolu’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karışan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Asayiş 17.06.2021, 17:18
Silahlı kavgaya karışan 3 kişi tutuklandı

Bolu’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karışan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz gün Sağlık mahallesi Karadere Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada darp edilen M.B. isimli genç, ağabeyi G.B.’yi arayarak yaşanılanları anlattı. Kardeşinin darp edildiği yere gelen ağabeyi G.B. yanında bulunan silahla karşı gruba ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yaşanan silahlı kavgada yaralanan olmazken kavgaya karışan Gökhan B. (33), Ali B. (37) ve Mustafa B. (25) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 3 şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gökhan B., Ali B. ve Mustafa B. çıkarıldıkları mahkemece ‘Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ , ‘Tehdit’ ve ‘Görevi yaptırmamak için direnme suçlarından’ tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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