banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
15 gökdelen dinamitlerle böyle yıkıldı
15 gökdelen dinamitlerle böyle yıkıldı
Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosu açıklandı
Filenin Sultanları finali kaçırdı
Filenin Sultanları finali kaçırdı
Çanakkale'de lüferin kilosu 150 lira
Çanakkale'de lüferin kilosu 150 lira

Silahlı kavgadan cephanelik çıktı: 3 gözaltı

Hatay’ın Payas ilçesinde yaşanan silahlı kavgayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 6 adet ateşli silah ve mermi ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 04.09.2021, 15:40
Silahlı kavgadan cephanelik çıktı: 3 gözaltı

Hatay’ın Payas ilçesinde yaşanan silahlı kavgayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 6 adet ateşli silah ve mermi ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede iki grup arasında yaşanan silahlı kavga olayı ile ilgili Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 3’ü seri numarası olmayan parçalanmış olmak üzere 4 tabanca, 1 adet parçalanmış tüfek ile 6 adet tüfek mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yorumlar (0)
31°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0